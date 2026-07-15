15 Temmuz şehitleri 10. yılında Bolu\'da anıldı

BOLU'da 15 Temmuz şehitleri darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde anıldı. Anmada Metin Özen, darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan polis memuru oğlu Ozan Özen'in (22) mezarına karanfil bıraktıktan sonra mezar taşını öpüp, dua etti.

15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla Bolu Şehitler Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Törene Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu 2'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Rıfkı Kulaksız, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan polis memuru Ozan Özen ile diğer şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. Şehit Ozan Özen'in babası Metin Özen de oğlunun mezarına karanfil bıraktıktan sonra mezar taşını öpüp, dua etti. Metin Özen, "Hayat devam ediyor. Zaman her şeyi hallediyor. Duygular derin" dedi.

Şehit kabirleri başında yapılan duaların ardından anma programı sona erdi.