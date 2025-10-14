Aynı apartmanda yaşayan anne ve kız kardeşini darbetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aynı apartmanda yaşayan anne ve kız kardeşini darbetti

Haberin Videosunu İzleyin
14.10.2025 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aynı apartmanda yaşayan anne ve kız kardeşini darbetti
Haber Videosu

Bolu'da bir adam, aynı apartmanda oturan ve aralarında husumet bulunan annesi ve kız kardeşini darbetti. Genç kızın, "Yardım edin" çığlıkları apartman sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansırken, saldırgan şahıs gözaltına alındı.

Bolu'da Ufuk Ü., aynı apartmanda oturan ve aralarında husumet bulunan annesi ve kız kardeşini darbetti. Olay anı apartman sakinleri tarafından görüntülenirken, şüpheli Ufuk Ü. gözaltına alındı.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNE SALDIRDI

Olay, öğle saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi Ender Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Ufuk Ü., iddiaya göre aynı apartmanda farklı dairelerde oturduğu ve aralarında husumet olduğu öğrenilen annesi M.A. ve kız kardeşi B.Ü. ile tartıştı. Aile arasında yaşanan tartışma sırasında Ufuk Ü., annesi ve kız kardeşine saldırdı.

O ANLAR KAMERADA

Ufuk Ü.'nün ailesini darbettiği o anları apartman sakinleri cep telefonuyla görüntüledi. Ağabeyinin darbettiği genç kızın komşulardan 'Yardım edin' çığlıkları görüntülere yansıdı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ailesine saldıran Ufuk Ü.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Cep Telefonu, Politika, 3-sayfa, Güncel, Polis, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aynı apartmanda yaşayan anne ve kız kardeşini darbetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uykudaki ailesinin aklını aldı Havada korku dolu anlar Uykudaki ailesinin aklını aldı! Havada korku dolu anlar
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik davada ara karar Soyer’in tutukluluğu devam edecek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada ara karar! Soyer'in tutukluluğu devam edecek
Madagaskar Devlet Başkanı Rajoelina protestolar nedeniyle ülkeyi terk etti Madagaskar Devlet Başkanı Rajoelina protestolar nedeniyle ülkeyi terk etti
“Dur“ ihtarına uymadı, polise bıçak gösterince vuruldu "Dur" ihtarına uymadı, polise bıçak gösterince vuruldu
Çerkezköy’de fabrikada yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı Çerkezköy'de fabrikada yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Tarih netleşti Türkiye’nin en çok satan otomobilinin üretimine son veriliyor Tarih netleşti! Türkiye'nin en çok satan otomobilinin üretimine son veriliyor
Tükürük kavgası faciayla bitti Hemşirenin iğnesi hastayı öldürdü Tükürük kavgası faciayla bitti! Hemşirenin iğnesi hastayı öldürdü
Türkiye’nin tekstil devi resmen iflas etti Türkiye'nin tekstil devi resmen iflas etti
Eski CHP’li belediye başkanına rüşvetten tutuklama Eski CHP'li belediye başkanına rüşvetten tutuklama

21:18
Türk isimleri popülerleşti, Fransızlar bebeklerine bu ismi vermeye başladı
Türk isimleri popülerleşti, Fransızlar bebeklerine bu ismi vermeye başladı
20:42
Balıkesir Sındırgı’da 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem
20:22
Canlı anlatım Maçta goller üst üste
Canlı anlatım! Maçta goller üst üste
20:09
ABD Başkanı Trump: Gazze’de ikinci aşama şimdi başlıyor
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor
19:09
Şehirlerarası otobüsler artık bu kentlerde durmayacak
Şehirlerarası otobüsler artık bu kentlerde durmayacak
18:45
Suya kattığı korkunç maddeyle intihara kalkıştı
Suya kattığı korkunç maddeyle intihara kalkıştı
17:44
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı zirvede olmayı kabul etmezdi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı zirvede olmayı kabul etmezdi
17:39
Turhan Çömez’in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan’ı küplere bindirdi
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi
17:33
Kuzey Marmara Otoyol gişesinde feci kaza: Yanarak can verdi
Kuzey Marmara Otoyol gişesinde feci kaza: Yanarak can verdi
16:46
Af çıkmazsa 10 milyon kişiye devlet hastanelerinin kapısı kapanacak
Af çıkmazsa 10 milyon kişiye devlet hastanelerinin kapısı kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2025 22:17:17. #7.13#
SON DAKİKA: Aynı apartmanda yaşayan anne ve kız kardeşini darbetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.