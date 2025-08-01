Bolu\'da Alkollü İçki Hırsızlığı: 3 Şüpheli Yakalandı

BOLU'da gece saatlerinde girdikleri mekandan yaklaşık 200 bin TL'lik alkollü içki çalan 3 şüpheli, polis tarafından 150 saatlik görüntü izlenerek yakalandı.

Olay, 18 Mayıs'ta gece saatlerinde kent merkezinde bulunan bir alkollü mekanda meydana geldi. Bir iş yerine giren 3 şüpheli, içeride bulunan piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan alkollü içkiyi çaldı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler 2 ay süren soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kameralarından 150 saatlik görüntüyü tek tek izledi. İki farklı araçla gelerek hırsızlık yapan şüpheliler, kimliklerinin tespit edilmesinin ardından adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler Ü.S, N.B. ve M.E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.