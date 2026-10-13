Bolu'da Amatör Spor Haftası'nda başarılı sporculara ödülleri verildi - Son Dakika
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Bolu'da Amatör Spor Haftası'nda başarılı sporculara ödülleri verildi

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Bolu\'da Amatör Spor Haftası\'nda başarılı sporculara ödülleri verildi
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Bolu'da Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen Yılın Enleri Ödül Töreni'nde başarılı sporculara ödülleri verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, gençlerin sporla buluşması ve yetenekli sporcuların desteklenmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Bolu'da Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen "Yılın Enleri Ödül Töreni"nde farklı branşlarda başarı elde eden sporculara ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Yardımcısı Erkan İsa Erat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Cemalettin Metin, spor federasyonlarının il temsilcileri, protokol üyeleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Törende, farklı branşlarda gösterdikleri performans ve elde ettikleri başarılarla Bolu'yu temsil eden sporculara ödülleri verildi.

Güler, gençlerin sporla buluşması, yetenekli sporcuların desteklenmesi ve sportif başarıların artırılması amacıyla yürütülen çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA
GençlikGüncelBoluSporSon Dakika

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