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Bolu'da Apartmandan Hırsızlık Yapan Şüphelilere Ev Hapsi Cezası - Son Dakika
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Bolu'da Apartmandan Hırsızlık Yapan Şüphelilere Ev Hapsi Cezası

Bolu'da bir apartmanın deposundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından verilen kararla, şüphelilerden birine 4 ay, diğerine ise 1 ay ev hapsi cezası verildi.

Bolu\'da Apartmandan Hırsızlık Yapan Şüphelilere Ev Hapsi Cezası
17.01.2024 - 17:03,  Güncelleme: 17:15
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Bolu'da apartmandan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli ev hapsi cezası aldı.

Sağlık Mahallesi'ndeki bir apartmanın deposundan hırsızlık yapıldığı ihbarını değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, depodan aydınlatma malzemesi çalan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekiplerce gözaltına alınan zanlılar Ö.F.E. ve K.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Ö.F.E'ye 4, K.T'ye ise 1 ay ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: AA
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