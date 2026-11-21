Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 21 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklar Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin ve MCY şirket yetkilisi Faruk Güner adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ikinci gününde, sanık Özcan, Sincan Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tutuklu sanıklar Özaydın, Baytekin ve Güner ile 17 tutuksuz sanık ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Özcan, yüz yüze savunma yapmak istediğini ancak bu talebinin karşılanmadığını, böylece savunma hakkının kısıtlandığını savundu.

İddianamede kendisine ve diğer sanıklara yöneltilen suçlamaların somut deliller yerine varsayımlara dayandırıldığını öne süren Özcan, görevini yerine getiren belediye çalışanlarının suçsuz olduğunu düşündüğünü söyledi.

Özcan, müdürlük personelinin temizlik hizmetlerinin yürütülmesi için önemli çaba gösterdiğini ve yüklenici firmaya karşı belediye menfaatlerini korumaya yönelik işlemler yapıldığını ifade etti.

Düzce'de gerçekleştirilen bir ihalenin sözleşme ve teknik şartname hükümlerinin benzer olduğunu savunan Özcan, aynı uygulamaların farklı illerde farklı şekilde değerlendirilmesini eleştirdi.

Bolu'da belediyeye yönelik soruşturma ve operasyonların kurumun işleyişini olumsuz etkilediğini, personelin imza atmaktan çekinmesinin belediye hizmetlerinde aksamalara yol açabileceğini iddia etti.

Özcan, "İhalenin hiçbir aşamasında belediye başkanının hiçbir sorumluluğu yoktur. 5018 ortadayken bu davadan bana ceza verilemez. Bu yasa beni zırh gibi koruyor. Ben bu işi atlatırsam bir dahaki süreçte bakan olarak görev alabilirim. Mevcut delillerle benim ceza almam mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Özaydın suçlamaları kabul etmedi

Savunmasına başlarken ağlayan sanık Özaydın, kendisine ve çalışma arkadaşlarına yöneltilen suçlamaların ağır olduğunu, 81 gündür cezaevinde bulunduğunu, ailesinden ve evinden uzak kaldığını anlattı.

Yüklenici firmaya fazla ödeme yapıldığı iddiasının, bilirkişi raporunun yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını düşündüğünü belirten Özaydın, bir aracın 7 gün 24 saat kesintisiz çalışmasının mümkün olmadığını, görev yeri değişiklikleri, çalışma saatleri, sürücülere verilen eğitimler ve iş sağlığı güvenliği kapsamında yapılan bilgilendirmelerin de dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Özaydın, "Bu araçlar aylık olarak idarenin hizmetine sunuluyor. Biz günde 5 vardiya çöp topluyoruz. Bu araçları tek vardiyada da 5 vardiyada da kullanabilirim. Bu yorum nedeniyle ceza sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Başka kamu kurumlarının şartnameleri de bu şekilde hazırlanıyor." diye konuştu.

İhaleye fesat karıştırıldığı iddialarını reddeden Özaydın, hak ediş ödemelerinde imzası ve yetkisinin bulunmadığını, puantaj kayıtlarında hata yapılmış olabileceğini ancak bunun iddia edilen büyüklükte bir tutara ulaşmasının mümkün olmadığını öne sürdü.

Sanık avukatlarının mütalaaya karşı yaptıkları savunmaların ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Tutuklu sanıklar Özcan, Özaydın, Baytekin ve Güner'in adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar veren mahkeme, şirket yetkilileri Y.E. ve F.L'nin ev hapsinin imza ve yurt dışı çıkış yasağına dönüştürülmesine, imza tedbiri bulunan sanıkların bu tedbirinin kaldırılarak yurt dışı çıkış yasaklarının devamına hükmetti.

Duruşma, 22 Mart 2027 tarihine ertelendi.

Olay

Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın başka bir suçtan tutuklu olması nedeniyle, Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, gerçekleştirme görevlisi S.E, Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı B.T, komisyon üyeleri M.E.G, T.Y, M.Y, İhale ve Satın Alma Birim Sorumlusu E.Ö, Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli H.C, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli E.Ö.Ö, temizlik şirketlerinin yetkilileri Ç.A, S.K, F.Ş.E, S.K, H.B, F.D, İ.T, A.G, yüklenici firma yetkilileri F.G, A.Y, F.L. ve Y.E. olmak üzere 22 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ekipler tarafından 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar hakkında dava açılmıştı.

Teknik incelemede, bazı çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği, bu kayıtlar esas alınarak yüklenici firmaya ödeme yapıldığının belirlendiği belirtilen bilirkişi raporunda, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce düzenlenen 19 ayrı hakediş kapsamında, MCY-Yeşilçam İş Ortaklığına fiyat farkı ve KDV dahil toplam 34 milyon 288 bin 376 lira 61 kuruş fazla ve yersiz ödeme gerçekleştirildiği ifade edilmişti.