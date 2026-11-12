Bolu'da araçta yakalanan 5 Afgan düzensiz göçmen sınır dışı edildi, S.E. tutuklandı - Son Dakika
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Bolu'da araçta yakalanan 5 Afgan düzensiz göçmen sınır dışı edildi, S.E. tutuklandı

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Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 5 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesine ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 5 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.E. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Göçmen KaçakçılığıAnadolu OtoyoluGöçmenGüncelBoluSon Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da araçta yakalanan 5 Afgan düzensiz göçmen sınır dışı edildi, S.E. tutuklandı - Son Dakika
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