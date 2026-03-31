Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Aranan Şahıslar Yakalandı

31.03.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da jandarma, çeşitli suçlardan aranan 44 kişiyi yakaladı; trafik denetimlerinde kural ihlali yok.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 13-23 Mart'ta Ramazan Bayramı emniyet tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranma kaydı ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilçe jandarma ekiplerince yakalandı.

Şüpheli ve hükümlüler hakkında hem adli hem de idari işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı

JASAT ekipleri, "haberleşme ve enerji kablosu hırsızlığı", "motosiklet hırsızlığı" ve "Orman Kanunu'na muhalefet" suçlarından aranan F.İ'yi kentte yakaladı.

Ekipler, şüphelinin ikametinde bulunan çalıntı motosikleti sahibine teslim etti. İşlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Otobüsler denetlendi

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsü denetimi yaptı.

Ekipler, vatandaşların güvenli seyahat etmesini sağlamak amacıyla Bolu-Mudurnu yolu güzergahında yolcu otobüsü denetimi gerçekleştirdi. Jandarma personelinin yolcu kılığında yaptığı denetimde kural ihlaline rastlanmadı.

Şoför ve yolcular, trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Güvenlik, Trafik, Güncel, Bolu, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 12:33:42. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.