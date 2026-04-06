Bolu'da CHP'li Üyelere Gözaltı Şoku
Bolu'da CHP'li Üyelere Gözaltı Şoku

06.04.2026 09:19
Bolu'da jandarma, CHP'li meclis üyesi ve iki yetkiliyi gözaltına aldı; serbest bırakıldılar.

BOLU Belediyesi'nde jandarma ekiplerince yapılan aramanın ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen CHP'li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında geçen ay Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı. Önceki sabah saatlerinde jandarma ekipleri, Bolu Belediye binasına gelerek geniş çaplı arama yaptı. Jandarma ekipleri yaklaşık 5 saat süren çalışmalar kapsamında belediyedeki tüm bilgisayarlar ve dijital materyaller inceleme altına alındı. Jandarma ekipleri, evrak ve bilgisayarları torbalarla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etmek üzere binadan çıkardı.

Ekipler tarafından yapılan operasyonda, CHP'li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız gözaltına alındı. Daha önce de soruşturma kapsamında ifadeleri alınıp serbest bırakılan Naim Ayhan ve Ali Sarıyıldız, toplanan yeni delilerle birlikte yeniden gözaltına alınmış oldu.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, dün sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından gece saatlerinde mahkemeye çıkarılan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı Bir zamanlar servet kazanıyordu Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı! Bir zamanlar servet kazanıyordu
CHP, Özkan Yalım’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu

11:27
Trump’tan Taliban’a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin
11:17
İslam Memiş, altın için rakam verip uyardı: Sakın bu hatayı yapmayın
İslam Memiş, altın için rakam verip uyardı: Sakın bu hatayı yapmayın
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
