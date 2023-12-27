 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bolu'da doğum için hastaneye giden anne bebeğini kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da doğum için hastaneye giden anne bebeğini kaybetti

Bolu'da doğum için İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne giden Gamze Çağlar'ın bebeği öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.12.2023 - 16:23,
Abone Ol

BOLU'da doğum için geldikleri İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde bebeğini kaybeden Gamze Çağlar (23), sevk edildiği hastanede ameliyata alındı. Anne karnından alınan bebek otopsiye gönderilirken, olayla ilgili Bolu Valiliği tarafından başlatılan idari soruşturma sürüyor.

Olay, dün öğle saatlerinde İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde meydana geldi. Sancıları olan ve doğum için eşi Ali Çağlar (24) ile hastaneye gelen Gamze Çağlar, iddiaya göre hastanede 2 saat sıra bekledi. Kadının sıra beklemesinin ardından yapılan muayenesinde karnındaki bebeğinin öldüğü belirlendi. 'Elisa' adını vermeyi planladıkları kız çocuğunu kucağına almayı beklerken öldüğünü öğrenen Gamze Çağlar ve eşi Ali Çağlar, hastane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu. Çağlar ailesi, bebeğin ölümüyle ilgili hastaneyi suçladı. Olayın ardından Bolu Valiliği tarafından ihmal iddiaları ile ilgili idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ayrıca bir kadın doğum uzmanı dosya için görevlendirildi.Gamze Çağlar'ın, karnında ölen bebeği dün akşam saatlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyatla alındı. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Uzman ekibin yapacağı incelemenin ardından bebeğin kesin ölüm nedeni belirlenecek. Çağlar'ın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. (DHA)

Bolu\'da doğum için hastaneye giden anne bebeğini kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Devlet Hastanesi, İzzet Baysal, Bolu, Soruşturma, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da doğum için hastaneye giden anne bebeğini kaybetti - Son Dakika


16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:53
Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25
Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21
Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok
15:02
Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı

Son Dakika
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:53 Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21 Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19 İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok
15:02 Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı
14:55 Ankara'da Gazi ve Şehit Yakınları DEM Parti Önünde Eylem Yaptı
14:32 Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 16:39:45. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da doğum için hastaneye giden anne bebeğini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement