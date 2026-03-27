Bolu'da Ev Yangını: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında iki katlı evde hasar oluştu.

İbrahimözü köyünde iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Göynük ile Sakarya'nın Taraklı ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.