Bolu'da geçen yıl 2 milyon 500 bin sağlık muayenesi gerçekleştirildi, 55 bin ameliyat yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2023 yılında kentteki sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

TÜİK verilerine göre 320 bin 824 nüfusa sahip ilde bulunan sağlık kuruluşlarında, nüfusunun 8 katına denk gelen 2 milyon 500 bin muayene gerçekleştirildi.

Acil servislerde 780 bin başvuru karşılanırken 55 bin ameliyat yapıldı. Kentte bulunan ağış ve diş sağlığı merkezlerinde de 222 bin ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuldu.

Evde sağlık hizmetlerine kapsamında da sağlık hizmeti, 12 bin 200 kişinin ayağına götürüldü.

Paylaşımda, ayrıca kent merkezi ile ilçelerde bulunan sağlık tesislerindeki hizmetler ve yeni açılan birimler hakkında da bilgilere yer verildi.