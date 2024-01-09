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Bolu'da İnşaattan Hırsızlık Yaptığı İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bolu'da İnşaattan Hırsızlık Yaptığı İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

Bolu'da bir inşaattan demir ve çeşitli malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini yakaladı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Bolu\'da İnşaattan Hırsızlık Yaptığı İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı
09.01.2024 - 16:07,
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Bolu'da inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kılıçarslan Mahallesi'ndeki bir inşaattan demir ve çeşitli malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 85 bin liralık inşaat malzemesi çalan hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, M.Ç'yi (29) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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