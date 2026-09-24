Bolu\'da kent merkezinde yağmur etkili oldu, Köroğlu Dağları\'nda gece kar tutmadı

Bolu'da kent merkezinde yağmur etkili oldu, Köroğlu Dağları'nda gece kar tutmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da dün kent merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde gece saatlerinde kar yağdı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Köroğlu Dağları'ndaki yaylalarda görülen hafif kar, kısa süreli yağış nedeniyle zeminde tutmadı.
BOLU'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezinde dün yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Köroğlu Dağları mevkisindeki yaylalarda hafif şekilde kar yağışı görüldü. Kısa süreli yağışta, zemin kar tutmadı.
Kaynak: DHA
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