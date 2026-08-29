Bolu'da KYK Yurtları İncelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da KYK Yurtları İncelendi

Bolu\'da KYK Yurtları İncelendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Güler, KYK yurtlarındaki hazırlıkları inceledi ve bilgi aldı.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin konaklayacağı KYK yurtlarındaki çalışmaları inceledi.

Güler ve beraberindekiler, yeni akademik yıl öncesinde üniversite öğrencilerinin konaklaması için hazırlanan kız ve erkek yurtlarını ziyaret etti.

KYK bünyesinde hizmet veren Seyyide Nefise ve Gölköy yurtlarına giden Güler, yeni dönem öncesinde yürütülen hazırlık çalışmalarına ilişkin incelemede bulundu.

Yurtların genel durumu ile bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını inceleyen Güler, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Göynük Kaymakamı Battal veda ziyaretlerinde bulundu

Göynük Kaymakamlığı görevinden Mülkiye Müfettişliğine atanan Talha Battal, ilçede veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

Battal, Göynük Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ilçede faaliyet gösteren kamu kurumlarını ziyaret etti.

Bolu'da aronya hasadı başladı

Bolu'da Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün destekleriyle yürütülen "Orman Meyveleri Organik Tarım Projesi" kapsamında üretilen organik aronyaların hasadına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mudurnu ilçesine bağlı Örencik köyünde 12 dekarlık organik aronya bahçesinde üretim yapan Öyküm Özbay Coşkun'un bahçesinde hasat etkinliği düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar da hasat etkinliğine katılarak bahçede incelemelerde bulundu.

Ar, bölgede organik sertifikalı orman meyveleri üretiminin hızla arttığını, buna paralel organik ürün işleme tesislerine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Büyük zahmetlerle yetiştirilen organik orman meyvelerinin gerçek değerini bulabilmes için bu alanda girişimde bulunan yatırımcıların destekleneceğini belirten Ar, üreticilere bereketli hasat dönemi diledi.

Kaynak: AA

Kredi Yurtlar Kurumu, Gençlik, Güncel, Spor, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da KYK Yurtları İncelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm işverenleri ilgilendiriyor Bildirmeyene ağır fatura kesilecek Tüm işverenleri ilgilendiriyor! Bildirmeyene ağır fatura kesilecek
Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu
Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi
Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı
Kredi çekeceklere müjde Faizler 2-3 puan düşecek Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek
Cezaevindeki Haluk Levent’e bir darbe daha Cezaevindeki Haluk Levent'e bir darbe daha

13:46
Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi
Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi
13:40
Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı
Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı
11:59
Minibüs Altında Kalan 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Minibüs Altında Kalan 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
11:16
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
11:02
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
10:42
İstanbul’da akrep alarmı Uzmanlardan kritik uyarılar var
İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 14:05:45. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu'da KYK Yurtları İncelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement