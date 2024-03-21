Bolu'da Mart Ayında Lapa Lapa Kar Yağdı - Son Dakika
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Bolu'da Mart Ayında Lapa Lapa Kar Yağdı

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Bolu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığı eksi derecelere kadar düştü. Kar yağışının sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

21.03.2024 02:03  Güncelleme: 02:04
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Mart ayında Bolu'da lapa lapa kar yağdı

BOLU - Bolu'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kent merkezine yağan kar kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen üç cemrenin de düşmesiyle Bolu'da hava sıcaklıkları artmıştı. Bugün gün içerisinde etkili olan sağanak yağış yerini gece saatlerinde kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde etkili olan kar yağışı kısa sürede apartman çatılarını ve yeşil alanları beyaza bürüdü. Şehir merkezinde lapa lapa yağan kar kartpostallık görüntülere sahne oldu. Kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığı şehir merkezinde eksi derecelere kadar düştü.

Bolu'da kar yağışının aralıklarla sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Bolu\'da Mart Ayında Lapa Lapa Kar Yağdı
Kaynak: İHA

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