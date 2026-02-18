Bolu'da Roketsan ve Üniversite İş Birliği

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Bolu'da gerçekleştirilen stratejik iş birliği protokolü imza töreninde, 'Atmaca' seyir füzesine ilişkin açıklamasında, "Atmaca'nın üzerindeki teknolojiler, dünyanın en gelişmiş seyir füzelerinden bir tanesi haline getiriyor onu" dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Roketsan, kentin üretim gücünü ve akademik birikimini savunma sanayisiyle buluşturmak için önemli bir adım attı. Kentteki sanayicilerin savunma sanayi alanında Roketsan ile ortak çalışma yapabilmesi için stratejik iş birliği protokolü imzalandı. Törene Bolu Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda temsilcileri, sanayiciler, akademisyenler ile ROKETSAN yöneticileri katıldı.

'DÜNYADA ÜRETİMİ KISITLI'

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, konuşmasında, Türkiye'nin tanksavar füzelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığı açısından gerçekten çok önemli etkisi olduğuna dikkat çekerek, "Burada Karaok, dünyada en fazla aranan ürünlerden bir tanesi. Şu anda parasını verseniz de alamayacağınız bir ürün. Tek bir kişi tarafından atılabilen ve büyük tank sistemleri dahil hepsini imha edilebilecek niteliğe sahip bir silah. Şu anda dünyada üretimi çok kısıtlı" diye konuştu.

İkinci, ayrıca, "Atmaca'nın özelliği, şu anda bizim bütün gemilerimizde Atmaca entegrasyonu yapılıyor. Atmaca'nın kabiliyetlerinin birçoğunu bizim karşımızda olan ülkeler bilmiyor. Çünkü Atmaca'nın üzerindeki teknolojiler, dünyanın en gelişmiş seyir füzelerinden bir tanesi haline getiriyor onu. Bu bilinmezlik unsuru da aslında dışarıdan aldığınız bir üründen çok daha büyük bir caydırıcılık sağlıyor, özellikle bize karşı denizde harekat gerçekleştirmek isteyen ülkeler için" dedi.

İkinci, Bolu'nun jeopolitik konumunun önemine vurgu yaparak, "İstanbul-Ankara arasında yer alması hasebiyle çok güçlü bir lokasyona sahip. Bolu, Türk savunma sanayisine çok ciddi katkılar yapabilecek bir il. Buradaki başarıyı ancak üniversite sanayi iş birlikleri, şehirle sanayicimizi, üniversitemizi bizim sektörümüzü buluşturarak gerçekleştirebiliriz diye değerlendiriyorum. Ekibimiz burada. Bolu'daki sanayicilerimizle ne yapabiliriz? Nasıl ortak çalışmalar yapabiliriz? Türk savunma sanayine onların katkısını nasıl arttırabiliriz? Onun gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

'ÖRNEK OLACAK'

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit de Bolu'nun sanayi potansiyeli olan bir kent olduğunu ifade ederek, "Burada gerçekten çok güzel bir potansiyel var. Ama bir şekilde biz bu potansiyeli kinetik enerjiye dönüştürememiş durumdayız. İnşallah bugün bu ateşin kıvılcımını yakmış olduk. Bundan sonra bu kıvılcımı meşale haline getirmek, tutuşturmak ve harlamak, Bolu'nun, sanayicilerinin görevi. İnşallah onlar da üstlerine düşeni yaparlarsa burada güzel, başarılı, bütün Türkiye'ye örnek olacak, temiz, sürdürülebilir bir savunma sanayi ekosistemini kurabilmiş oluruz" dedi.

Törenin sonunda Prof. Dr. Yiğit ve İkinci, iş birliği protokolünü imzaladı.