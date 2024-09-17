Bolu'da Su Kıtlığı Uyarısı - Son Dakika
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Bolu'da Su Kıtlığı Uyarısı

Bolu'da Gölköy Barajı'nda su seviyesi %30'un altına düştü, uzmanlar su kıtlığı riski konusunda uyarıyor.

17.09.2024 19:56
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Uzmanından kritik uyarı: " Bolu'yu önemli bir su kıtlığı bekleyebilir"

Bolu'nun 4 aylık içme suyu kaldı: "Bu yıl ilk defa böyle bir su seviyesiyle karşı karşıyayız"

BOLU - Bolu'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü'nde su seviyesinin yüzde 30'un altına düştü. Durumun kritik olduğunu söyleyen Doç. Dr. İlhan Sağsen, "Yağışlar az olursa, ortalama sıcaklıklar da artarak giderse Bolu'yu önemli bir su kıtlığı bekleyebilir" dedi.

4'te 3'ü ormanlarla çevrili olan Bolu'da kurak geçen yaz aylarının ardından kaynak suları kuruma noktasına geldi. Kentin içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göleti'nde su seviyesi yüzde 30'lara kadar geriledi. Bolu Valiliği tarafından tarımsal sulama faaliyetleri durduruldu. Bolu'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü'nde 4 aylık içme ve kullanma suyu kaldığı belirtildi. Bolu Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi Başkanı ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Doç. Dr. İlhan Sağsen, durumun kritik olduğunu dile getirdi.

"Fakat bu ekstrem bir durum"

İHA'ya konuşan Doç. Dr. İlhan Sağsen, "Çok üzücü bir durum öncelikle onu söyleyelim. Çünkü Bolu'nun can damarı bir su kaynağı. Hem sulama açısından hem de evsel kullanım açısından son derece kritik Bolu için. Ben 2001'den itibaren gözlemlediğim kadarıyla aslında bu yıl ilk defa böyle bir su seviyesiyle karşı karşıyayız. Her sene aslında belli bir su çekilmesi gerçekleşiyor. Çünkü takdir edersiniz ki yaz ayları yağışın en az olduğu aylar olduğu için kullanıma da bağlı olarak belli bir azalma normal. Fakat bu ekstrem bir durum. Aslında bunun sonucunu daha doğrusu nedenini bir noktada hem iklim değişikliği üzerinden okumak gerekir hem de kış ayının aslında çok da yağışlı geçmemesinden okumamız gerekir. Şimdi Bolu'da bir yeni normal oluştu, çok ılıman geçiyor. Kışlar çok fazla kar yağmayan kışlar ve ani yağışların olması aslında belki 1-2 ayda yağacak olan yağmurların bir anda yarım saat içerisinde yağması aslında hiç verimli bir durum değil. Çünkü bu tür yağışlar yüzeysel olarak yağıp toprağın emmesine bile müsaade etmeden kayıp gidiyor. Dolayısıyla seller yaşıyoruz. Bu noktada çok fazla yağmur yağıyormuş gibi görünüyor zaman zaman ama genel itibariyle sağlıklı bir durum değil. Yani daha çok karın yağıp yeraltı su kaynaklarının beslenmesi gerekiyor ki bu hem tarım açısından önemli hem de bu tür can alıcı su kaynaklarının beslenmesi açısından son derece önemli" dedi.

"Bolu'yu önemli bir su kıtlığı bekleyebilir"

Bolu'yu önemli bir su kıtlığının beklediğini ifade eden Doç. Dr. Sağsen, "Bolu Valiliği'nin önemli bir kararı oldu. Sulama için kullanım durduruldu. İkinci bir karara kadar. Bu önemli en azından baskıyı bir noktada azaltacaktır. Bunun akabinde de bizlerin yağışı beklememiz gerekiyor. Yani biraz bahar yağışları, işte kış yağışları yani biraz da kar yağmasını ummamız gerekiyor. Çünkü bu biraz da daha makro bir iklim değişikliğinin bize yansıması. Biz de bunun yansımalarını mikro olarak su kaynaklarımız olarak görüyoruz. O yüzden yağış mevsiminde bir miktar toparlanacaktır. Ama bugün yaşadığımız, bu yıl yaşadığımız şey hiç iyi bir iyi bir haber değil. Yağışlar az olursa, ortalama sıcaklıklar da artarak giderse Bolu'yu önemli bir su kıtlığı bekleyebilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Bolu, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Su Kıtlığı Uyarısı - Son Dakika

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