CHP'den Bolu'da "Tanju Özcan'a Özgürlük" Mitingi - Son Dakika
CHP'den Bolu'da "Tanju Özcan'a Özgürlük" Mitingi

06.03.2026 23:51  Güncelleme: 00:57
CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' temalı mitingleri kapsamında Bolu'da düzenlenen etkinlikte, tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için özgürlük talep edildi. Mitinge binlerce vatandaş katıldı ve yoğun ilgi gösterdi.

HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: DURSUN ALKAYA

(BOLU) - CHP'nin Millet İradesine Sahip Çıkıyor temalı mitinglerinin 95'incisi bugün Bolu'da düzenlendi. Bolulu yurttaşlar, 3 Mart günü tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için özgürlük talep etti. Soğuk havaya rağmen mitinge ilgi yoğun oldu. Binlerce vatandaş, "Tanju Özcan onurumuzdur" sloganı attı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanarak gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu'da miting kararı aldı. CHP'nin 19 Mart 2025'ten bu yana her hafta sonu bir ilde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitingleri kapsamında, 3 Ekim 2025 günü Bolu'da gerçekleştirilen mitingin ardından CHP Lideri Özel, bir yıl içinde Bolu'da ikinci mitingi düzenledi.

"Bolu evladının yanında"

Saat 21.00'de Valilik önünde yapılan miting için yol trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar saat 19.30 itibarıyla meydana alınmaya başlandı. Mitinglerin yapıldığı tüm meydanlara asılan ve üzerinde CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Özel'in fotoğrafının yer aldığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" yazılı dev pankarta, Tanju Özcan'ın fotoğrafı da eklendi. CHP'nin 95'inci mitinginde meydana asılan diğer dev pankartlarda, "Tanju Özcan'a özgürlük", "Bolu evladının yanında", "Tanju Özcan milletin sesidir" ifadeleri yer aldı. Ayrıca geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden  belediye başkanları Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay'ın da fotoğrafları meydana asıldı.

Mitinge katılan Dörtdivan İlçe Başkanı Yaser Albayrak, Gerede İlçe Başkanı Murat Erten, Göynük İlçe Başkanı Dilek Şendur, Kıbrıscık İlçe Başkanı Ziya Ertem, Mengen İlçe Başkanı Nail Dursun Kırbaş, Mudurnu İlçe Başkanı Mehmet Karacakaya, Seben İlçe Başkanı Latif Uymaz, Yeniçağa İlçe Başkanı Nurettin Özkan, Bolu İl Kadın Kolları Başkanı İlkay Gürkan ve Bolu İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Öksüz otobüs üstünden vatandaşları selamladı.

Ardından Bolu Belediyesi'nin CHP'li belediye meclis üyeleri; Resmiye Karaduman, Ömer Polat, Hüseyin Ekrem Serin, Cahit Görüş, Zuhal Işın, Ahmet Fidan, Cihan Tutan, Fırat Çıngı, Buse Özkan, Murat Ceylan, Özgür Kesemen, Erdal Sak, İlhan Çalışkan, Okay Özcan, Nurettin Güler, Aydan Özdemir, Hülya Berberoğlu ve Mehmet Korkmaz otobüs üstünden vatandaşları selamladı. Soruşturma kapsamında ev hapsinde bulunan Ali Sarıyıldız'ın da ismi anons edildi.

Ardından Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CAO Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, PM Üyesi Uğurcan Irak, PM Üyesi Ecevit Keleş, PM Üyesi Gülşah Deniz Atalar, eski CHP milletvekili Muharrem İnce, Ankara Milletvekili Adnan Beker, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Düzce Milletvekili Talih Özcan ve Yalova Milletvekili Tahsin Becan otobüs üstünden vatandaşları selamladı.

Özel otobüs üstüne Tanju Özcan'ın annesi ve babasıyla çıktı

Ardından Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan ve oğlu Can Özcan otobüs üstüne çıktı. Meral Özcan, buradan vatandaşlara hitap etti, Sincan Cezaevi'nde bulunan eşine selam gönderdi. Tanju Özcan'ın yapay zekayla hazırlanmış kendi sesinden mesajı da meydanda dinletildi. İmamoğlu'nun Silivri'den Bolu'ya gönderdiği mektubu ise CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz okudu.

CHP lideri Özel, otobüs üzerine "Geri Durma" şarkısı eşliğinde, Tanju Özcan'ın annesi ve babasıyla birlikte çıktı.

Sıfır derecede "Pijama yok, eylem var"

Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü Bolu'da vatandaşlar miting meydanını doldurdu. Meydana sığmayan vatandaşlar mitingi çevredeki dükkanlardan, ve binaların camlarından izledi. Mitinge katılan vatandaşların taşıdığı pankartlardan öne çıkanlar şöyle:

"Tanju Özcan Bolu'dur", "Boyun eğme Bolu", "Köroğlu Tanju Özcan", "Bursuma dokunma", "Öğrencinin dostu Tanju Özcan", "No pijama, only action. Pijama yok, eylem var. Keine pyjamas, nur action."

Vatandaşların miting boyunca attığı sloganlar ise şunlar oldu:

"Tanju Başkan yalnız değildir", "Hak hukuk adalet", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Direne direne kazanacağız", "Korkmuyoruz, yılmıyoruz, itaat etmiyoruz", "Tanju Özcan onurumuzdur."

Miting Özgür Özel'in kürsü üstünden "Tanju Başkan ile yürümeye devam edecek miyiz? Ekrem Başkan'ın iktidar yürüyüşüne, CHP'nin iktidar yürüyüşüne katılacak mıyız? Birlikte yürüyor muyuz" sorularını sormasının ardından çalan Gençlik Marşı ile sona erdi.

