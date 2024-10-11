Olay, D-100 kara yolu Kasaplar köyü mevkisindeki bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre; Türkiye Kadınlar Birinci Voleybol Ligi'nde mücadele eden Bolu Belediyespor'un Başkanı Abdullah Onurlu, TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Yavaş ile tartıştı. Tartışmanın ardından cipine binen Onurlu, aracı ile Yavaş'ın park halindeki otomobiline defalarca çarptı. Yavaş, aracıyla cip arasında kalıp ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar, kameralara yansıdı. Yavaş, Onurlu'dan şikayetçi olacağını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Tartışma Aracın Çarpışmasını Getirdi - Son Dakika
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