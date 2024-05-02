Bolu\'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde tırla çarpışması sonucu yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Ankara- Zonguldak kara yolunda Zonguldak yönüne giden Cihan Ç. idaresindeki 22 EH 083 plakalı otomobil, Yumrutaş köyü mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DKH 457 plakalı tırla çarpışarak yoldan çıktı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Mengen İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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