Bolu'da Yangın: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

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Haber: Ogün AKKAYA - Kamera: Cemal AYTEKİN

(BOLU) - Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 10 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanan gece çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bolu Kartalkaya'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği yangına müdahale sürüyor.

Yangının söndürülmesinde, vatandaşların tahliye edilmesinde ve yaralıların tedavisi için bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda sevk edilen itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Yangını söndürme çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerince binanın ahşap olması nedeniyle çevrede bulunanlara binada çökme tehlikesi bulunduğu uyarıları yapıldı.

Yangına ilişkin yetkililerden bilgi almak ve incelemelerde bulunmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gün içerisinde otelin olduğu noktaya gelecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, bölgede incelemelerde bulunmak üzere Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz başkanlığında bir heyet görevlendirdi.

Öte yandan yangında yaralanan vatandaşlar tedavileri için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor.