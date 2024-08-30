Bolu\'da Yaylada Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

BOLU'da yaylada çıkan orman yangını, 3 saatlik müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.
Dörtdivan ilçesi Adaköy Yaylası'nın Karasivri bölgesindeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, bölgeye sevk edildi. Yangın 3 saatlik müdahale ile kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışma sürüyor.
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