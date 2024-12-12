Bolu Dağı'nda Cipler Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda Cipler Çarpıştı: 2 Yaralı

Bolu Dağı\'nda Cipler Çarpıştı: 2 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda 2 cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, tedavi altına alındılar.

12.12.2024 19:16
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde 2 cipin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Otoyolun Ankara yönü Bolu Dağı geçişi Sarıçökek mevkisinde aynı yönde seyreden, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 06 EVU 447 ile 34 HVR 208 plakalı cipler çarpıştı.

Kazada, devrilen 34 HVR 208 plakalı cipin sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan Ankara yönündeki ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda Cipler Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

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