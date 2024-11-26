Bolu Dağı\'nda Kar Yağışı Sonrası Ulaşım Normale Döndü

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BOLU Dağı'nın Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde kar yağışı dururken, ulaşım normale döndü. Sürücüler ulaşımda aksamalar yaşanmadan yollarına devam etti.

Bolu Dağı'nda cumartesi günü aralıklarla etkili olan kar yağışı gece saatlerinde durdu. Kar yağışının durmasıyla birlikte Anadolu Otoyolu ile D-100 karayolu geçişinde yol güzergahları üzerindeki karların temizlenmesiyle birlikte ulaşım normale döndü. İki güzergahın da Ankara ve İstanbul yönünde sürücüler ulaşımda aksamalar yaşanmadan yollarına devam ettiler. Karayolları ekipleri ise Bolu Dağı Tüneli mevkiinde tedbir amaçlı bekleyişini sürdürüyor.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU,