Bolu Dağı'nda Otobüs Yangını: Yaralanma Yok

BOLU Dağı'nın Anadolu Otoyolu geçişi, Düzce mevkisinde yolcu otobüsü alev alev yandı. Yangın nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, alevleri fark eden otobüs şoförü Dursun Ali H.'nin yolcuları tahliye etmesiyle yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.
Yangın, akşam saatlerinde Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu geçişi Düzce mevkisinde bulunan Ekrem Özdemir viyadüğü üzerinde meydana geldi. Giresun'un Görele ilçesinden İstanbul'a sefere çıkan, içerisinde 38 yolcusu bulunan Görele Asil Seyahat'e ait Dursun Ali H.'nin kullandığı 20 AOR 002 plakalı yolcu otobüsü, viyadük üzerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yanmaya başladı. Alevlerin çıktığını gören sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek, yolcuları indirdi.
OTOYOLUN İSTANBUL İSTİKAMETİNDE KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Kısa süre içerisinde otobüs alevlere teslim olurken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları esnasında yol trafiğe kapatıldı. Yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, otoyolun İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Trafik akışı tek şeritten sağlanırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,
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