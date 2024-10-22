Bolu Dağı\'nda Sis, Görüş Mesafesini 20 Metreye Düşürdü

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BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sis etkili oldu. Sabah erken saatlerinden bölgede etkili olan yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte rampalı ve virajlı yolların bulunduğu D-100 geçişinde yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU