D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkisini gösterdi.
İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yer alan Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere ve Bıçkıyanı mevkilerinde sürücüler, yolda yavaş ilerliyor.
Bölgede görev yapan polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarıyor.
Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda Sis Ulaşımı Zorluyor - Son Dakika
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