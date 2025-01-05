Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu.
Güzergahı kullanan sürücüler, kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle trafikte dikkatli seyretti.
Polis ve karayolları ekipleri, sürücüleri sis ve sağanağa karşı tedbirli olmaları, takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.
Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda Sis Uyarısı - Son Dakika
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