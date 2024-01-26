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Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Ağır Tonajlı Araçların Geçişi Engellendi - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Ağır Tonajlı Araçların Geçişi Engellendi

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor. Trafik ekipleri, Bolu Dağı'nın Kaynaşlı mevkisinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için kontrol noktası oluşturdu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, ağır tonajlı araçların Ankara istikametlerine gidişlerine izin verilmiyor. Ağır tonajlı tırlar ve kamyonlar, yol güzergahlarında bulunan park alanlarına yönlendiriliyor. Karayolları ekipleri, bölgede karla mücadele çalışması yürütüyor. Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'İstanbul-Ankara Devlet Yolu'nun Bolu Dağı geçişi Ankara yönü, Kaynaşlı İlçesinden itibaren ağır taşıt trafiğine kapatılmıştır.' denildi.

Bolu Dağı\'nda Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Ağır Tonajlı Araçların Geçişi Engellendi
26.01.2024 - 22:35,
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor.

Trafik ekipleri, Bolu Dağı'nın Kaynaşlı mevkisinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için kontrol noktası oluşturdu.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, ağır tonajlı araçların Ankara istikametlerine gidişlerine izin verilmiyor.

Ağır tonajlı tırlar ve kamyonlar, yol güzergahlarında bulunan park alanlarına yönlendiriliyor.

Karayolları ekipleri, bölgede karla mücadele çalışması yürütüyor.

Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul-Ankara Devlet Yolu'nun Bolu Dağı geçişi Ankara yönü, Kaynaşlı İlçesinden itibaren ağır taşıt trafiğine kapatılmıştır." denildi.

Kaynak: AA
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