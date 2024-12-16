Bolu Dağı'nda Zincirleme Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Bolu Dağı\'nda Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

D-100 kara yolunda yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar nedeniyle ulaşıma tek şeritten devam edildi. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

16.12.2024 21:28  Güncelleme: 21:31
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BOLU Dağı'nda, D-100 kara yolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu karayolları kar küreme aracı ile 2 hafif ticari araç ve minibüsüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 kara yolunun Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden A.K. yönetimindeki 14 BL 899 plakalı hafif ticari araç, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DZ 2104 plakalı kar küreme aracına arkadan çarptı. Daha sonra aynı istikamete giden S.K. idaresindeki 14 GH 429 plakalı hafif ticari araç ve S.K. yönetimindeki 14 FB 163 plakalı minibüs de kazaya karıştı. Zincirleme kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, itfaiye, karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda ekipler, ışıklı levha ve dubalarla 2'nci bir kazanın meydana gelmesini önlemek için tedbir aldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden 2 şeritli olarak ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda Zincirleme Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika

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