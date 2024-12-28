Bolu Dağı Tüneli\'nde Minibüs Yangını

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BOLU Dağı Tüneli içerisinde seyir sırasında alev alan minibüs, itfaiyenin müdahelesi ile söndürüldü. Minibüste hasar oluştu.

İstanbul yönüne giden Aslan Anlana ait 41 AGD 123 plakalı minibüsün motor kısmında, saat 10.30 sıralarında, Bolu Dağı Tüneli içerisinde yangın çıktı. Minibüs sürücüsü Aslan, dumanı görünce aracı yol kenarına çekti. Bolu Dağı Tünel Kontrol Merkezi'ndeki kameralardan yangının fark edilmesi ile olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma kapatılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Minibüs hasar oluşurken, ekiplerin çalışmasının ardından İstanbul yönü kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER: Mutlu YUCA BOLU