Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü ve babası yaralandı - Son Dakika
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Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü ve babası yaralandı

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde otomobil tıra arkadan çarptı; araçta sıkışan sürücü yaklaşık bir saatlik çalışmayla çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücü ve babası, babanın kurtarma sırasında oğlunu teselli etmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde tıra arkadan çarpan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden U.A. idaresindeki 07 AEN 451 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli'nde H.T. yönetimindeki 91 AR 983 yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan babası M.A. yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye erlerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bu arada yaralı baba, kurtarma çalışması sırasında araçta sıkışan oğlunun yanında durdu, acı çeken oğlunu teselli ederek ekiplere destek verdi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
Anadolu OtoyoluGüncelSon Dakika

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