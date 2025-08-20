Bolu Dağı Tüneli Ulaşıma Kapandı

1) OTOYOLDA SICAK ASFALT YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ; BOLU DAĞI TÜNELİ ULAŞIMA KAPANDI
DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde sıcak asfalt yüklü kamyon, bariyere çarpıp devrildi. Sürücünün yara almadığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü, Bolu Dağı Tüneli giriş kısmından ulaşıma kapatıldı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi geçişi Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Yılmaz yönetimindeki 06 CKH 629 plakalı sıcak asfalt yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada sürücü yara almazken, asfalt yola saçıldı. Otoyolun Bolu Dağı Tüneli girişinden itibaren İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Ekipler, yola dökülen asfaltı kaldırmak için çalışma başlattı.Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar Bolu Dağı Tüneli girişinden geri döndürülüp, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi.
