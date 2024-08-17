Bolu'daki Orman Yangınında Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Bolu'daki Orman Yangınında Mücadele Devam Ediyor

Bolu\'daki Orman Yangınında Mücadele Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili incelemelerde bulundu. Polat, yangının yayılımını durdurmak ve insanların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

17.08.2024 01:46
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınına ilişkin, "Burada temel amacımız şu anda yangının yayılımını durdurmak, yerleşim yerlerine sirayet etmesini önlemek, insanların can ve mal güvenliğini sağlamak." dedi.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 2 gün önce öğle saatlerinde çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Umurlar köyüne gelen Polat, yetkililerden bilgi aldı.

Gece saatlerinde yangın alanını yüksek bir noktadan inceleyen Polat, daha sonra yangının söndürülmesinde görev alan personel ve vatandaşlarla sohbet etti.

Polat, gazetecilere, "Yeşil Vatan'ın" birçok yerinde başlayan ve bir kısmı da devam eden çok ciddi yangınlarla gün boyunca mücadele edildiğini söyledi.

Gecenin bu saatinde de yangınların söndürülmesi için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Polat, "Burada dün itibarıyla başlayan yangının ikinci günündeyiz. Yangınla mücadelemiz kara ve hava unsurlarımızla gün boyunca devam etti. Takdir edersiniz ki, hava araçlarımız gün batımıyla birlikte çalışma prensipleri itibarıyla inmek zorunda kaldılar. Bunlar yarın sabah gün doğumuyla birlikte tekrar mücadeleye katkı vermeye devam edecekler." ifadesini kullandı.

"Yangın yer yer örtü, yer yer tepe şeklinde kısmi olarak devam ediyor"

Polat, yangının etrafını çeviren kara unsurlarının çalışmalarına devam ettiğini aktararak, "Şu anda gecenin bu saatinde cansiperane bir şekilde yangının etrafını çeviren kara unsurlarımız Türkiye'nin dört bir yanından, Trabzon'dan, Antalya'dan, batısından, doğusundan gelen ateş kahramanlarımız yangının etrafını çevirmiş durumdadır. Burada temel amacımız şu anda yangının yayılımını durdurmak, yerleşim yerlerine sirayet etmesini önlemek, insanların can ve mal güvenliğini sağlamak. Yangın yer yer örtü, yer yer tepe şeklinde kısmi olarak devam ediyor. İnşallah yarın daha umutlu bir şekilde sabaha uyanacağız ve hava koşulları, meteoroloji koşulları uygun olduğu takdirde yarın çok daha olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Yangınla mücadele için Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda insanın Göynük'e geldiğini dile getiren Polat, bölgeye gelen görevlilerin, 10-15 saat yangınla mücadele eden yeşil vatan bekçilerinden görevi devralarak çalışmalara devam ettiğini belirtti.

Polat'a incelemelerinde Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ve Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri de eşlik etti.

Kaynak: AA

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