Bolu İzzet Baysal Vakfı Huzurevi'nin mutfak kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki huzurevinin mutfak kısmında yemek için hazırlanan yağın üzerine su sıçraması sonucu yangın çıktı. Çalışanlar, binada kalan sakinleri tahliye etti.
Özel solüsyonlu yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale eden çalışanlar, yangını büyümeden söndürdü.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, mutfakta soğutma çalışması yaptı.
Son Dakika › Güncel › Bolu Huzurevi'nde Mutfakta Yangın Çıktı - Son Dakika
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