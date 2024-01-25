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Bolu Mengen'de cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Bolu Mengen'de cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı

Bolu'nun Mengen ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, kurallara uymayan sürücüler tespit edildi ve 12 sürücüye toplam 10 bin 728 lira para cezası uygulandı. Cep telefonuyla konuşan 3 sürücüye, trafik işaret levhalarına uymayan 3 sürücüye ve emniyet kemeri takmayan 6 sürücüye ceza kesildi.

Bolu Mengen\'de cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı
25.01.2024 - 13:23,  Güncelleme: 13:24
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Bolu'nun Mengen ilçesinde cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cayrokopter (pervaneli ve döner kanatlı hava aracı) destekli denetimde kurallara uymayan sürücüleri tespit etti.

Seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan 3, trafik işaret levhalarına uymayan 3, emniyet kemeri takmayan 6 olmak üzere toplam 12 sürücüye 10 bin 728 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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