Bolu Mengen\'de cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı

Bolu'nun Mengen ilçesinde cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cayrokopter (pervaneli ve döner kanatlı hava aracı) destekli denetimde kurallara uymayan sürücüleri tespit etti.

Seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan 3, trafik işaret levhalarına uymayan 3, emniyet kemeri takmayan 6 olmak üzere toplam 12 sürücüye 10 bin 728 lira para cezası uygulandı.