Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinleri, şehit ve gazi aileleri ile devlet koruması altındaki çocukları ziyaret etti.
Arife gününde İzzet Baysal Çakmaklar Huzurevi ile İzzet Baysal Vakıf Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Kılıç, yaşlıların bayramlarını kutladı.
Kılıç daha sonra, 2015'da Iğdır'da şehit olan Yaşar Doğançay'ın ailesi ile 2018'de Hakkari'de terör saldırısı sonucu gazi olan Kasım Uzun ve ailesine ziyarette bulundu.
Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen ziyaretlerde ailelerle görüşen Kılıç, "Bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden şanlı gazilerimizi rahmetle anıyor, siz kıymetli ailelerinin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum." ifadesini kullandı.
Kılıç, ziyaretlerinde karşılaştığı çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ne giden Kılıç, Bolu Semiha Şakir Sarıgöl Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de özel çocuklarla buluştu.
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, İkicesmelik Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşarak, fiziki takip sonucunda 5 şüpheli şahsı yakaladı. Operasyon sonucunda uyuşturucu madde ve aranan şahıslara ait eşyalar ele geçirildi.
Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Gökçeağaç Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel etkinliğe katılarak, geleneklerin ve birliğin önemine vurgu yaptı.
Kuşadası'nda bayram öncesinde vatandaşlar, yeni aldıkları kıyafetlerin tamiratı için terzilere yoğun ilgi gösteriyor. Terziler ve berberler, artan talep nedeniyle gece geç saatlere kadar çalışarak müşterilerini mağdur etmemek için çaba gösteriyor.
Bingöl Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, araziye gömülü şekilde 53 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Genç ilçesi Sağgöze kırsalında araziye gizlenmiş olan esrar maddesi bulunduğu belirtildi.