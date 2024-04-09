Bolu Valisi Kılıç\'tan Ramazan Bayramı mesajı

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Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, manevi huzurla geçen ramazanın sonunda bayrama ulaşmanın mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Bayramların, paylaşmaya, kaynaşmaya, dargınlıkları sonlandırmaya fırsat olan müstesna günler olduğunu aktaran Kılıç, bayram günlerinde nefsin ve bencilliğin esiri olmadan kırgınlıkların unutulması gerektiğini kaydetti.

Kılıç, bayramları bayram yapan değerlerin, hiçbir ayrım gözetmeden muhtacın, güçsüzün yanında durma, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek yetimlerin ve gariplerin tebessümüne vesile olmak olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de bugün bayramların huzur içinde yaşanabilmesinin, birlik ve beraberlik ruhuyla geleceğe emin adımlarla yürünebilmesinin, mukaddes değerler uğruna canını feda eden aziz şehitler sayesinde olduğunu vurgulayan Kılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayram vesilesiyle aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anarken, kahraman gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Bolulu hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, bayramımızın başta Filistin'deki Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere tüm dünyaya barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum."