Bolu Valisi: Yangını yayılmasını engellemeye çalışıyoruz - Son Dakika
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Bolu Valisi: Yangını yayılmasını engellemeye çalışıyoruz

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinden başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Kılıç, yangının kontrol altına alınması için mücadele edildiğini ve yayılmasını engellemeye çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği ve elektrik tellerinden çıktığı iddialarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

21.08.2024 22:46
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Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinden başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan yangına ilişkin, "Şu an rüzgar da var, hava da karardı. Biz sadece yayılmasını engellemeye çalışıyoruz." dedi.

Kılıç, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına müdahalenin devam ettiğini söyledi.

Yangının, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Şahinler köyünden, Bolu'nun Demirler köyüne sıçradığını belirten Kılıç, "Yerleşim yerlerini de tehdit ediyordu. Yerleşim yerlerinin etrafında seyrek ağaçlık alan vardı. Aynı zamanda otluk bir alan vardı. Buralarda etkili oldu, buralar zaten yandı. Evlere de sirayet etmesi, yangın söndürme araçlarıyla beraber engellendi." şeklinde konuştu.

Yangının özellikle kuzeydoğu tarafında devam ettiğini anlatan Kılıç, "Orada riskimiz var diye değerlendiriyoruz. Bir vadi orada bulunuyor. Oraya da araçlarımız ulaşmıyor. Şu anda dozerle beraber oraya yol açılıp ondan sonra itfaiye araçları ve arazözler o bölgeye inip söndürme yapacak. Aynı zamanda bu vadide de o bölgede çok şiddetli bir rüzgar var. Bu rüzgar da ister istemez mücadeleyi engelliyor." ifadelerini kullandı.

"123 kişiyi tahliye ettik, vatandaşlar şimdi güvenli bölgede"

Kılıç, yangının etkili olduğu Bolu sınırları içerisinde 2 yerleşim yerinin bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kavacık köyü bir de Demirler köyü. Buralarda biz tahliye yaptık, 123 kişiyi tahliye ettik, vatandaşlar şimdi güvenli bölgede. Onun dışında Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, AFAD, jandarma, emniyet, sağlık birimleri, Kızılay aklınıza hangi birim varsa hepsi burada, aynı zamanda sivil toplum kuruluşları da geldi. Onlar da yardımcı olmaya çalışıyor. Havadan ve karadan müdahale devam etti. Yalnız hava karardığı için şu anda havadan müdahale imkanı yok."

Bölgede 500 personelin görev yaptığını aktaran Kılıç, "Sayı sürekli artıyor. İş makinesi anlamında da 160'ın üzerinde iş makinesi var. Bunlar da civar illerden ve Ankara'dan bölgeye geliyor. Şu anda bizim çalışmalarımız devam ediyor. Hava karardığından dolayı dumandan etraf da görünmüyor. Yangının etrafı bizim görevlilerimiz tarafından çevriliyor, iş makineleriyle yayılması engellenmeye çalışılıyor." dedi.

Bir gazetecinin, yangının yerleşim yerlerini tehdit edip etmediği ve elektrik tellerinden çıktığı iddialarıyla ilgili sorularına Kılıç, "Tedbir alındı zaten. Ankara'dan TOMA'lar da geldi. Şu anda tehdit söz konusu değil. Yangının çıkış sebebi insan kaynaklı. Bununla ilgili süreci Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Onlar buna sebep olan kişilerle ilgili olarak işlem yürütüyorlardır." yanıtını verdi.

Vali Kılıç, yangının bugün kontrol altına alınmasının mümkün olup olmadığıyla ilgili soruyu ise "Şu an rüzgar da var, hava da karardı. Biz sadece yayılmasını engellemeye çalışıyoruz. Biraz zor, yani bu akşam zor. Gün aydınlansın ondan sonra bir bakacağız. Herkes sahada zaten şu anda mücadele ediyorlar." şeklinde cevapladı.

Bu arada, Demirler köyünün ardından yangın sebebiyle 38 haneli Kavacık köyünün de tahliye edilmesi kararı üzerine köy sakinleri, kendi imkanlarıyla ve Gerede Belediyesi otobüsleriyle köyden ayrıldı.

Köy muhtarı Metin Ceylan, AA muhabirine, köyü tedbir amacıyla boşalttıklarını ve beklemede olduklarını söyledi.

Ceylan, jandarma personelinin gelmesiyle camiden anons yaptıklarını ve köyün tahliyesinin sağlandığı kaydetti.

Köy imamı Hüseyin Aşçı ise yangın esnasında Gerede'de bulunduğunu ve Demirler köyünde yangın çıktığının söylendiğini anlattı.

Yangın tehlikesinin köylerinden uzaklaştırılıp tedbir alındığını aktaran Aşçı, ilk olarak yaşlıların, kadınların ve çocukların tahliye edildiğini belirterek, "Şu an köy muhtarımız ve azasıyla beraber bekliyoruz. Hayvanları da bir yere toplamak zorunda kaldık. Allah bizi bu felaketlerden muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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