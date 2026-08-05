Çiftliğin havalandırma sistemi bozuldu! Binlerce hayvan telef oldu

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bir tavuk çiftliğinde elektrik panosunda meydana gelen arıza nedeniyle havalandırma sistemi durdu. Kümesteki oksijen seviyesinin düşmesi sonucu yaklaşık 4 bin tavuk öldü.

HAVALANDIRMA SİSTEMİ BOZULDU

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K.’ye ait tavuk çiftliğinin elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaşandı. Arıza sebebiyle kümesin havalandırma sisteminin durması üzerine içerideki hava sirkülasyonu kesildi.

4 BİN TAVUK TELEF OLDU

Sistemin durmasıyla birlikte kümes içindeki oksijen seviyesinin hızla düşmesi sonucu çiftlikte bulunan yaklaşık 4 bin tavuk havasızlıktan telef oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.