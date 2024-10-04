Borcuna Lunaparkla Çözüm Buldu

Güncel

Borcuna karşılık aldığı lunaparkı panayır panayır gezerek işletiyor

Üniversiteyi birincilikle bitiren makine mühendisi, panayır panayır geziyor

BOLU - Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü 1996 yılında birincilikle bitiren 50 yaşındaki Mustafa Tarık Erdoğan, borcuna karşılık aldığı lunaparkı panayır panayır gezerek işletiyor.

Mustafa Tarık Erdoğan, 1996 yılında Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü birincilikle bitirdi. 50 yaşındaki Mustafa Tarık Erdoğan, dönemin şartları nedeniyle ticaretle uğraşmaya başladı. Ticaret yaptığı sırada Erdoğan, bir kişinin borcu karşılığında lunapark aldı. İçerisinde gondol, salıncak, atlı karınca gibi lunapark aletlerinin bulunduğu taşınabilir malzemelerle Türkiye'nin birçok şehrini gezmeye başladı. Vinç yardımıyla tırlara lunapark aletlerini koyan Erdoğan, 25 çalışanıyla şehir şehir gezerek panayırlara katılıyor. Son olarak Bolu'nun Mudurnu, Taşkesti Beldesi ve Gerede ilçesinde yapılan panayırlara katılan Erdoğan, Türkiye'de makine mühendisi olup da lunapark işleten tek kişi olduğunu söyledi.

"İl il, ilçe ilçe giderek hizmet vermeye çalışıyorum"

Dönemin şartları nedeniyle ticarete atıldığını ifade eden Mustafa Tarık Erdoğan, "Ülkemizin bulunduğu şartlar nedeniyle ticaretle uğraştım. Alacağım karşılığında bir lunapark almak zorunda kaldım ve bu işe başladım. Türkiye'nin çeşitli noktalarına il il, ilçe ilçe giderek hizmet vermeye çalışıyorum. Ekmeğimizin kavgasındayız. Bir makine mühendisi olarak bu işle uğraşıyorum. Bazen gondol sallıyorum, gerektiğinde bakımını yapıyorum. Makine mühendisleri arasında Türkiye'de lunaparkçılık yapan tek benimdir. Anca masrafımızı alabiliyoruz. Tır, nakliye, vinç ve eleman giderlerine harcıyoruz. Ama en azından yanımızda yaklaşık 20-25 kişinin geçimini sağlamış oluyoruz" dedi.