Boris Nemtsov'un ölümünün 9. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Boris Nemtsov'un ölümünün 9. yılında anma töreni düzenlendi

Boris Nemtsov\'un ölümünün 9. yılında anma töreni düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden muhalif ve eski Başbakan Yardımcısı Boris Nemtsov, ölümünün 9. yılında anıldı. ABD ve Fransa büyükelçileri dahil birçok kişi, Nemtsov'un öldürüldüğü köprüye çiçek bıraktı. Nemtsov'un ölümünden suçlu bulunan kişiler ise hapse mahkum edilmişti.

27.02.2024 15:15  Güncelleme: 15:16
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Rusya'nın başkenti Moskova'da, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden muhalif ve eski Başbakan Yardımcısı Boris Nemtsov, ölümünün 9. yılında anıldı.

ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy ve Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy'nin yanı sıra onlarca kişi, Nemtsov'un öldürüldüğü Kremlin Sarayı'na yakın köprüye çiçek bıraktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterilere verdiği destek ve muhalif tutumuyla bilinen Boris Nemtsov, 27 Şubat 2015'te Kremlin Sarayı'na yakın "Bolşaya Moskvoretskaya" köprüsünde kurşunlanarak öldürülmüştü.

Rus mahkemesi, Nemtsov cinayetinden suçlu bulduğu Zaur Dadayev, Anzor Gubaşev, Şadid Gubaşev, Tamerlan Eskerhanov ile Hamzat Bahaev'i 11-20 yıl hapse mahkum etmişti.

Kaynak: AA

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