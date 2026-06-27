Bornova Bak Ekibi Afad İzmir'de Deprem Tatbikatına Katıldı - Son Dakika
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Bornova Bak Ekibi Afad İzmir'de Deprem Tatbikatına Katıldı

27.06.2026 10:27  Güncelleme: 11:26
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Bornova Belediyesi bünyesindeki BAK ekibi, AFAD İzmir Müdürlüğü'nde düzenlenen deprem tatbikatında enkaz arama-kurtarma ve tıbbi müdahale aşamalarını başarıyla tamamladı. Başkan Ömer Eşki, olası afetlere karşı ekiplerin her an hazır olduğunu vurguladı.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi bünyesine kurulan BAK ekibi, AFAD İzmir Müdürlüğü'nde gerçekleştirdiği deprem tatbikatında enkaz arama-kurtarma ve tıbbi müdahale aşamalarını başarıyla tamamladı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, olası afetlere karşı ekiplerin saniyelerle yarışacak şekilde her an göreve hazır olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından kurulan ve kurumsal akreditasyonunu tamamlayan Bornova Arama Kurtarma (BAK) ekibi, AFAD İzmir Müdürlüğü'nde gerçekleştirdiği tatbikatla olası afetlere karşı hazırlıklarını en üst seviyeye taşıdı. Başkan Ömer Eşki, deprem kuşağında yer alan kentte arama-kurtarma ekiplerinin her an göreve hazır olduğunu vurguladı.

Afet çağrısıyla toplanan BAK ekibi, tüm teknik teçhizatla hızla bölgeye intikal ederek operasyonun komuta merkezi olacak çadırları kurdu. Enkaz çevresinde tam sessizlik sağlanarak fiziki gözlem, akustik dinleme ve sesli çağrı yöntemleriyle depremzedelerin yer tespiti gerçekleştirildi. Delici ve kesici aletlerle sıkıştığı yerden çıkarılan depremzedeye sağlık ekipleri tarafından anında müdahale edildi.

BAŞKAN EŞKİ: "UMARIM İHTİYAÇ DUYULMAZ AMA BİZ HER AN HAZIRIZ"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BAK ekibinin afetlere karşı sergilediği yüksek hazırlık seviyesine dikkati çekerek, can kurtarmak adına enkaz başında saniyelerle yarışacak profesyonelliğe sahip olduklarını belirtti.

Kaynak: ANKA

Ömer Eşki, 3. Sayfa, Deprem, Güncel, Yaşam, İzmir, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Bak Ekibi Afad İzmir'de Deprem Tatbikatına Katıldı - Son Dakika

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