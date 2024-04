Bornova Belediye Başkanı Çamdibi Kapalı Pazar Yeri\'nde İnceleme Yaptı

Güncel

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çamdibi Kapalı Pazar Yeri'nde inceleme yaptı. Başkan Eşki, "Hem esnafın hem de alışverişlerini yapan Bornovalıların tertemiz ve güvenli bir pazar yerine kavuşması için bütün eksiklik ve aksaklıkları gidereceğiz. Burada hem büyük bir tadilat, tamirat, temizlik yapılacak hem de zabıtamız gerekli düzenlemeleri yapacak" dedi.

Başkan Eşki, bugün sabahın erken saatlerinde Çamdibi Kapalı Pazar Yeri'ne yaptığı ziyarette hem eksiklikleri yerinde tespit etti hem de istek ve şikayetleri dinledi. Pazar Yeri'nin bakım ve onarımı için hazırlıkların başladığını söyleyen Başkan Eşki, şu bilgileri verdi:

"Hem esnafın hem de alışverişlerini yapan Bornovalıların tertemiz ve güvenli bir pazar yerine kavuşması için bütün eksiklik ve aksaklıkları gidereceğiz. Bu çalışma pazar yerleriyle sınırlı olmayacak. Bornovalılara hizmet veren tüm tesislerimizde benzer biçimde kapsamlı bir dönüşüm gerçekleşecek. Adaylık çalışmalarım sırasında not almaya başladığımız işlemlere neşteri vuruyoruz. Pazar yerinden hem esnafımızın hem de Bornovalıların büyük şikayeti vardı. Burada hem büyük bir tadilat, tamirat, temizlik yapılacak hem de zabıtamız gerekli düzenlemeleri yapacak. Her seferinde pazarın yapılmasının ardından buradaki tezgahlar kaldırılacak ve kapsamlı bir temizliğe girilecek. Su damlayan yerler, kırık camlar, giderler gibi akla gelecek her noktaya dokunacağız. Burası Çamdibi halkının layık olduğu bir şekilde temiz, düzgün, intizamlı bir yer haline gelecek."