Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Bornova İlçe Başkanlığı'nın Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Bornova İlçe Başkanlığı'nın Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Bornova İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. Yapacakları yatırım ve hizmetlerle partili olmanın gururunu örgüte yaşatacaklarını belirten Eşki, Bornova'yı asfalta doyuracaklarını söyledi.

15.05.2024 12:15  Güncelleme: 12:28
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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Bornova İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. 31 Mart Yerel Seçimleri ile aldıkları sorumluluğun çok büyük olduğunu belirten Eşki, "Yapacağımız yatırım ve hizmetlerle partili olmanın gururunu örgütümüze yaşatacağız" dedi.

CHP Bornova İlçe Başkanlığı'nın Danışma Kurulu Toplantısı, Bornova Belediyesi Belediyesi Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Divan başkanlığını CHP eski Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır'ın yaptığı toplantıya, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de katıldı.

"BORNOVA'YI ASFALTA DOYURACAĞIZ"

Vatandaşların beklentilerini karşılayacak yatırımları hızla hayata geçireceklerinin altını çizen Başkan Eşki, "Adaylık sürecimde en çok asfalt ve çukurlarla ilgili şikayet aldım. Göreve gelir gelmez Evka-3'te çalışmalara başladık. Sırada, Altındağ Merkez Mahallesi var. Bu yaz Bornova'yı asfalta doyuracağız. İki tane asfalt robotu alıyoruz. Nerede bir çukur varsa kapatacağız. Partili olmanın gururunu örgütümüze yaşatacağız. Bize oy verenlerin 'İyi ki seçtim' demesi için gece gündüz çalışacağız" dedi.

Özellikle pazaryerlerindeki hijyen ve fiziki bakım sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek için başlattıkları çalışmalarda önemli bir aşama kaydettikleri dile getiren Başkan Eşki, ilçede vatandaşlara hizmet veren bütün tesislerin de Bornova'ya yakışır hale getirileceğini söyledi.

"BAYRAĞI DAHA YUKARI TAŞIYACAĞIZ"

Geçmiş dönem CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, divan başkanlığı yaptığı toplantıda, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Bugüne kadar bayrağı yukarı taşıdık, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu dönemde bayrağımızı daha da yukarı taşıyacağız" diye konuştu.

"ÖMER EŞKİ BORNOVA İÇİN KAZANIM"

CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ise yerel seçimlerde elde ettikleri başarıyı daha da büyütmek için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, gençlik kolları başkanlığından yetişip, parti kültürünü uzun yıllardır yerine getirdiği görevlerle pekiştiren Ömer Eşki'nin, Bornova için çok önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Toplantıya partililerin yanı sıra il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, geçmiş dönem Bornova Belediye Başkanları Ali Sözer, Olgun Atila, Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz da katıldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Bornova İlçe Başkanlığı\'nın Danışma Kurulu Toplantısı\'na katıldı
Kaynak: ANKA

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