Bornova Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Kabul Edildi - Son Dakika
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Bornova Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Kabul Edildi

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Bornova Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Plan oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Eşki, planın sürdürülebilirlik ve katılımcılık ilkelerine vurgu yaptı.

06.09.2024 10:09  Güncelleme: 10:15
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Planı oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda konuşan Başkan Eşki, stratejik planın, adaylık sürecinde verdiği sözlerin bir yansıması olduğunu belirterek, sürdürülebilirlik ile katılımcılık ilkelerine vurgu yaptı.

Bornova Belediyesi'nin ilçenin gelecek beş yılı şekillendirecek Stratejik Planı, eylül ayı meclis toplantısında kabul edildi. Başkan Eşki, meclisin onayını alan Stratejik Plan'a ilişkin, "Belediyemizin temel amacı; vatandaşın bizlerden beklediği yol, kaldırım, temizlik, park ve bahçeler gibi temel hizmetleri eksiksiz bir şekilde sunmaktır. Bunun yanı sıra, afetlerle mücadele çalışmalarına ve sosyal yardımlara da ağırlık vereceğiz. Yaptığımız araştırmalar, vatandaşlarımızın beklentilerinin bu hizmetlerle ilgili olduğunu gösteriyor. Bu hizmetleri hayata geçirirken katılımcılık ve sürdürülebilirlik ilkeleri bizim için vazgeçilmezdir" dedi.

Stratejik Plan'da belediyenin ana hedefleri arasında kurumsal gelişim, sürdürülebilir kentsel ve kırsal kalkınma, çevre yönetimi, sosyal katılım, kültürel mirasın korunması ve paydaşlarla iş birliklerinin artırılması gibi konular yer alıyor. Stratejik Plan, Bornova Belediyesi için vatandaşın beklentilerini karşılamaya ve belediyecilik hizmetlerini en etkin şekilde yürütmeye yönelik kapsamlı bir yol haritası olacak.

Bornova Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Kabul Edildi
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Bornova Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Kabul Edildi - Son Dakika
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