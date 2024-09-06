Bornova Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Kabul Edildi

Güncel

Çektiği video ile isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar

İsrailli rakibiyle değil de kendi ayakkabısıyla tokalaştı

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Planı oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda konuşan Başkan Eşki, stratejik planın, adaylık sürecinde verdiği sözlerin bir yansıması olduğunu belirterek, sürdürülebilirlik ile katılımcılık ilkelerine vurgu yaptı.

Bornova Belediyesi'nin ilçenin gelecek beş yılı şekillendirecek Stratejik Planı, eylül ayı meclis toplantısında kabul edildi. Başkan Eşki, meclisin onayını alan Stratejik Plan'a ilişkin, "Belediyemizin temel amacı; vatandaşın bizlerden beklediği yol, kaldırım, temizlik, park ve bahçeler gibi temel hizmetleri eksiksiz bir şekilde sunmaktır. Bunun yanı sıra, afetlerle mücadele çalışmalarına ve sosyal yardımlara da ağırlık vereceğiz. Yaptığımız araştırmalar, vatandaşlarımızın beklentilerinin bu hizmetlerle ilgili olduğunu gösteriyor. Bu hizmetleri hayata geçirirken katılımcılık ve sürdürülebilirlik ilkeleri bizim için vazgeçilmezdir" dedi.

Stratejik Plan'da belediyenin ana hedefleri arasında kurumsal gelişim, sürdürülebilir kentsel ve kırsal kalkınma, çevre yönetimi, sosyal katılım, kültürel mirasın korunması ve paydaşlarla iş birliklerinin artırılması gibi konular yer alıyor. Stratejik Plan, Bornova Belediyesi için vatandaşın beklentilerini karşılamaya ve belediyecilik hizmetlerini en etkin şekilde yürütmeye yönelik kapsamlı bir yol haritası olacak.