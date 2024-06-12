Bornova Belediyesi, Çamkule ve Altındağ Mahallelerinde Yapılan Çalışmalarla Memnuniyet Yarattı

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi'nin dezavantajlı durumdaki Çamkule ve Altındağ Merkez Mahallelerinde yaptığı çalışmalar memnuniyetle karşılandı. Muhtarlar, dile getirdikleri sorunların hızla çözüldüğünü söyleyerek Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye teşekkür etti.

Günün ilk ışıklarında gerçekleştirdiği saha ziyaretleriyle sorunları yerinde tespit eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, güçlü Bornova yolundaki çalışmalarına kentin çeperlerinden başladı. Dik yokuşları ile bilinen Altındağ Merkez Mahallesi'nde uzun zamandır yenilenmemiş olan yollara neşter vurdu. Çamkule Mahallesi'nin meydanındaki kavşak yenilendi, peyzaj çalışması yapıldı, meydana açılan yol genişletildi.

"Böyle başkan görmedik"

50 yıldır Çamkule'de yaşadığını söyleyen Muhtar Nesim Yaşar, "İlk defa böyle bir başkan gördük. Verilen sözlerin hepsi yerine getiriliyor. Sık sık trafik kazası yaşanan meydanımız düzenlenerek güvenli hale getirildi ve estetik bir görünüme kavuştu. Devamının da geleceğine inanıyoruz. Allah Ömer Başkan'dan razı olsun, yolunu açık tutsun" dedi.

"Verdiği sözleri tutuyor"

Başkan Ömer Eşki'nin seçim öncesinde ve sonrasında mahalleyi bir kaç kez ziyaret ettiğini hatırlatan Merkez Mahallesi Muhtarı Cemil Aslan, "Çok eksiklerimiz vardı. Ömer Başkan bunların giderileceğine dair söz verdi ve gereğini yapmaya başladı. Kendisine güveniyorum. Mahalle sakinlerimiz adına kendisine ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Daha fazlasını da yapacağız"

İlçe genelinde öncelikli sorunları tespit ederek hızla çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Önceliğimiz temel belediye hizmetleri olan konforlu yolların hizmete sunulması, temizliğin en iyi şekilde yapılması, park ve bahçelerin bakımı, kaldırım işgallerinin önlenmesi. İşe Bornova'nın hizmet almada geri kalmış bölgelerinden çalışmaya başladık. İlerleyen süreçte tüm mahallelerimizde çok daha fazlasını yapacağız" dedi.