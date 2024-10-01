Bornova Belediyesi Esnaf Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Esnaf Toplantısı Düzenledi

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Bornova Belediyesi, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi yakınındaki Köyiçi Bölgesi esnafıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, esnafın ruhsat, temizlik ve atık yönetimi talepleri dinlendi. Belediye Başkanı Ömer Eşki, esnafın sorunlarının hızlı bir şekilde çözüleceğini vurguladı.

01.10.2024 11:24  Güncelleme: 11:34
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nin bitişiğinde bulunan 'Köyiçi Bölgesi' işletme sahipleriyle esnafın sorunlarını çözmek amacıyla önemli bir toplantı düzenledi. Yaklaşık 2 bin işletmenin bulunduğu bölgedeki esnafın yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıya, Bornova Belediyesi'nin ruhsat, zabıta ve temizlik işleri müdürleri de katıldı. Toplantıda esnafın ruhsat, temizlik ve atık yönetimi gibi konulardaki talepleri dinlendi.

Toplantıda, bölgedeki işletmelerin büyük bölümünün ruhsatsız faaliyet gösterdiği ifade edilirken, ruhsat başvurusu yapacak işletme sahiplerine her türlü kolaylığın hukuk çerçevesinde sağlanacağı söylendi. Diğer yandan, işletmelerin temizlik sorunlarının belediye ile iş birliği içinde çözülmesinin, ancak kimyasal atıkların geri dönüşüm firmaları tarafından toplanması gerektiğinin altı çizildi.

Esnaf örgütlenmesi çok önemli

Toplantıda konuşan İzmir Ayakkabı Sanayiciler Derneği Başkanı Cevdet Güneşli, Bornova Belediyesi'nin verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Belediyemizin katkılarıyla artık sorunlarımızı daha hızlı ve kolay bir şekilde çözebileceğiz" dedi. Güneşli, özellikle çöplerin düzenli toplanması, yolların süpürülmesi ve otopark alanlarının oluşturulması gibi çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Ömer Eşki'den esnafa güvence

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, esnafın örgütlenmesinin işlemlerin daha düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağını vurgulayarak; sorunların hızlı ve kalıcı şekilde çözülmesi için bu toplantıların büyük önem taşıdığını belirtti. Eşki, "Esnafımız Bornova'nın ekonomik kalbidir. Ruhsat, temizlik ve diğer konularda belediye olarak her zaman yanlarındayız. Sorunları karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde çözmek için elimizden geleni yapacağız. Ancak sizlerden de çevrenin korunması konusunda daha hassas davranmanızı ve ruhsatında eksiklik olanların da hızla işlemlere başlamasını bekliyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi Esnaf Toplantısı Düzenledi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Esnaf Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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