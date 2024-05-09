Bornova Belediyesi, kamu kurumları ve muhtarlar bir araya geldi

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi bürokratları, Bornova Kaymakamlığı'na bağlı kamu kurumlarının müdürleri ve ilçeli muhtarlar, Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlenen kahvaltıda buluştu. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Muhtarlarımızın taleplerini yerine getirmek için belediye-kamu iş birliğiyle çalışıp, Bornovalıları hizmetlerle buluşturacağız" dedi.

Dramalılar Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlenen kahvaltıya ilçeli muhtarların yanı sıra Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halil Ünver, Bornova Kaymakamlığı'na bağlı ilçe müdürleri, belediye bürokratları katıldı.

EĞİTİM VERİLDİ

31 Mart Yerel Seçimleri'nde göreve seçilen muhtarlara yönelik kamu kurumlarının işleyişi ve muhtarlıklarla ilişkileri hakkında bilgilendirmelerin de yapıldığı toplantıda, başta adres kayıt sistemi olmak üzere muhtarların faaliyet alanlarıyla ilgili temel başlıkların ele alındığı eğitim de verildi.

Başkan Eşki, öncelikli hedeflerinin vatandaşların temel sorunlarını çözmek olduğunu, bu nedenle temizlik ve zabıta hizmetlerini görev gelir gelmez ele aldıklarını söyleyerek, "İş birliği ile çalışmak temel anlayışımız olacak. Bu toplantıda Bornova için yapacağımız güç birliğinin en güzel örneği. Daha güçlü bir Bornova için belediye-kamu işbirliğinin en verimli örneklerini ortaya koyacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Toplantıda, muhtarlar sağlık ocağı, doğal gaz, okul ve asfalt gibi konulardaki taleplerini doğrudan ilgililerine aktarırken, Başkan Eşki'nin göreve gelmesinden sonra başlatılan kapsamlı temizlik çalışmaları için de teşekkür etti.

KÖYLERE ÖZEL PROJELER

Eşki, Bornova Belediyesi'nin eski köy yerleşimlerinde kısa süre içinde sandık kuracaklarını ve "Kırsal Mahalle" ya da "Köy" statülerinden hangisinde devam etmek istediklerini o bölgelerde yaşayanlara soracaklarını söyledi. Eşki, özellikle köy statüsünde devam etmek isteyen yerleşimlerde canlı hayvan, kümes ve tavuk desteği ile yumurta ve et alım garantisi vereceklerini belirtti.

23 YENİ MUHTAR

Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner de bir konuşma yaparak, ilçenin 45 mahallesinden 23'ünde yeni isimlerin seçildiğini belirterek, "Bu toplantıyı öncelikle yeni muhtarlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla düzenledik. Koordinasyonu sağlayarak sorunların daha kolay çözüleceğine inanıyorum. Tüm muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.